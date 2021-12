Lugares incomuns (a análise a um FC Porto - Benfica marcado por imponderáveis)

O futebol é um sítio cheio de lugares-comuns, e é por isso raro entrarmos num jogo entre os grandes com as circunstâncias deste. Foi um jogo envolvido em factores externos que condicionaram, desde logo, o que aconteceu dentro do relvado. A saída de Jorge Jesus e consequente entrada de Nélson Veríssimo para o comando das águias dominou estes dias, e a possível convulsão do plantel foi tema principal de análise por parte de todos.

Essa mudança na equipa técnica levou-me a crer que os jogadores do Benfica iriam fazer por demonstrar uma imagem diferente no clássico, tendo em conta o mau desempenho para a Taça de Portugal, e a saída do treinador. Olhando para a entrada da equipa no jogo, percebe-se isso. Maior agressividade e foco competitivo, maior compromisso para com as tarefas defensivas e ajudas aos colegas, maior clarividência com a bola nos pés. Foi assim porque os jogadores sentiram que a responsabilidade recaia toda sobre eles, mas como não sabemos como é que cada jogador e cada grupo reage a situações como esta, este é um imponderável importante.