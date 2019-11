Obrigado Jesus, Flamengo botou fogo

O líder Flamengo, orientado pelo treinador português Jorge Jesus, manteve quinta-feira oito pontos de vantagem sobre o Palmeiras no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer fora o Botafogo por 1-0, com um golo a acabar.

Frente a uma equipa reduzida a 10 elementos desde os 55 minutos, por expulsão de Luiz Fernando, por acumulação de amarelos, o 'Fla' apenas chegou ao tento da vitória aos 90, por intermédio do suplente Lincoln, que tinha entrado aos 77.

Após 31 jornadas, de um total de 38, a formação do Rio de Janeiro passou, assim, a somar 74 pontos, mais oito do que o Palmeiras, que venceu fora o Vasco da Gama por 2-1, num embate decidido por Luiz Adriano, aos 77 minutos.

O conjunto de Jorge Jesus somou o 22.º jogo consecutivo sem perder em todas as provas (18 vitórias e quatro empates) e, no 'Brasileirão', já vai em 18 (16 triunfos e duas igualdades), depois do 0-3 no reduto do Bahia, em 04 de agosto.

O 'mengão', vice-campeão em título, está em busca do primeiro título de campeão brasileiro desde 2009 e igualmente na final da Taça Libertadores, na qual vai defrontar o detentor do título River Plate, na expectativa de repetir o cetro de 1981.

O próximo encontro do conjunto de Jorge Jesus está marcado para domingo, na receção ao Bahia, a última equipa a bater o 'Fla', enquanto a final da 'Champions' sul-americana joga-se em 23 de novembro, em Lima, no Peru.

Lusa