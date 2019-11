“Ver um vídeo e analisar o erro é fácil. Difícil é criar um exercício e corrigir o erro logo no treino seguinte. Tal como Jorge Jesus faz”

O que vou contar a seguir mostra bem o que é ou deve ser a evolução de um treinador. Mais do que isso, mostra a capacidade de liderança no trabalho tal como mostra a humildade. Para mim, essa é uma das chaves do sucesso do Jorge Jesus.

Então, vamos lá, vou relatar-vos um relatório sobre um trabalho do Mister depois do jogo:



Como era hábito, depois do jogo fazíamos sempre a analise daquilo que tinha acontecido, quer nos momentos ofensivos, quer nos momentos defensivos. Essa analise era feita em video e eram abordados todos os detalhes, mas mesmo todos os detalhes: o posicionamento,a bola, o adversário,o colega, etcetera.

Obviamente, a análise de tudo isto dependia do momento em que estávamos, num momento ofensivo ou num momento defensivo, e também na posição em que estávamos no campo.

O treinador esmiuçava tudo ao ínfimo detalhe e era nessas análises que muitas das coisas nos eram explicadas e corrigidas.

Mas, para mim, o mais importante, e acima de tudo isto, era capacidade que o Mister Jorge Jesus tinha em transportar momentos do jogo e pô-los, posteriormente, no treino.

Todas as explicações ou correções que nos foram feitas em video eram postas em prática em treino de uma forma muito simples e de fácil compreensão. Repetíamos exercícios as vezes que fossem necessárias ate que compreendêssemos o porque de o estarmos a fazer o sentido e o objetivo. Na minha opinião ver em video os erros e corrigi-los é relativamente fácil, mas a diferença é transportarmos para treino, explicarmos e corrigirmos.

E assim chego à minha história com o Jorge Jesus.



Lembro-me de uma ocasião em que o Mister trabalhava por setores e estava com a defesa e com um médio defensivo, quando de repente apareceu um jogador que fora da posição.

Ele parou o treino, correu em direção ao jogador, como era seu hábito, aos gritos porque esse jogador não tinha de estar estar ali mas noutro sítio. Depois, explicou que o posicionamento não era aquele e o jogador disse-lhe que fazia mais sentido estar naquela posição porque cobria uma área maior.

O Mister parou uns segundos, ficou silencioso, chamou a equipa toda e expôs a situação, dizendo que o jogador tinha-se colocado daquela maneira no jogo, explicou o motivo, reconheceu o erro e admitiu que o jogador tinha razão e que ele tinha gostado da intervenção do jogador.



A meu ver esta simbiose que existe faz do Jorge Jesus o treinador que é hoje e sei que continua a crescer sempre com as ideias dele, mas de mente aberta a aprendizagem. Os resultados estão a vista por onde quer que passe.