Braga critica autarquia por transmitir Flamengo-River Plate

O Sporting de Braga acusou hoje a Câmara Municipal de Braga de desrespeitar o clube e os seus adeptos por colaborar na organização da transmissão da final da Taça dos Libertadores de futebol, entre Flamengo e River Plate.

O jogo entre a equipa brasileira orientada por Jorge Jesus e os argentinos do River Plate começa às 18:00 de sábado e a autarquia liderada por Ricardo Rio vai colocar um écran gigante na praça do Município para a comunidade brasileira residente no concelho ver a final da Libertadores.

No entanto, meia hora depois, tem lugar no Estádio Municipal de Braga o Sporting de Braga - Gil Vicente, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, um jogo "decisivo para a sua continuidade na prova e para a representação da cidade naquela que é a prova rainha do futebol português", frisa em comunicado o clube presidido por António Salvador.

"Foi, pois, com surpresa que o Sporting de Braga recebeu a notícia de que a autarquia colaborou na organização e cedeu a Praça do Município para a transmissão da final da Taça dos Libertadores entre o Flamengo e o River Plate, percebendo ainda com maior estranheza que o evento se inicia às 18:00 e que mereceu divulgação e apelos à participação através das redes sociais do presidente da Câmara Municipal de Braga e do seu vereador João Rodrigues", lamentam os 'arsenalistas'.

O Sporting de Braga diz não ignorar "a relevância que outros jogos possam ter e respeita e abraça todas as comunidades que integrem a cidade, como é o caso da comunidade brasileira".

"Não compreende e não pode aceitar é que os altos representantes do nosso município desrespeitem, com estas estratégias, não apenas a relação institucional que o Sporting de Braga tanto tem feito para estreitar, mas acima de tudo afrontem a grande maioria dos cidadãos que tem no Sporting de Braga o seu símbolo e que veem o jogo do grande emblema desportivo da cidade ser secundado para que se faça a promoção de uma final sul-americana", afirmou.

Instada pela Lusa a comentar, a autarquia respondeu apenas, por fonte oficial, que "o município de Braga tem tido uma relação institucional e cordial com o Sporting de Braga e espera que o clube tenha uma postura recíproca com o município".

Nos últimos anos, a comunidade brasileira em Braga cresceu muito, estimando-se que cerca de 6 mil cidadãos dessa nacionalidade vivam no concelho.