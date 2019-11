Entre Jesus e a glória, há uma equipa argentina que não vai facilitar

Marcelo Gallardo. Não é, em Portugal, tão falado como Jorge Jesus, por razões óbvias, mas o treinador argentino tem sido muito falado na Europa como possibilidade para algumas equipas de nomeada, tendo em conta os nove títulos já conquistados no River Plate, nos quais estão incluídas duas Taça Libertadores.

Não foi ainda capaz de vencer um campeonato argentino, mas já rejeitou, pelo menos, duas abordagens de equipas do velho continente, por não querer sair dos clubes a meio da época, a meio do projeto. Por cá, no continente europeu, os elogios a Gallardo são tantos que Pep Guardiola até disse, há tempos, achar inconcebível que um treinador tão ganhador como ele não integre a lista de nomeados para melhor treinador do mundo.