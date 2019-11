Duas escolas, o mesmo jogo: Flamengo-River Plate

Os dois clubes mais tradicionais de duas escolas de futebol rivais: assim pode ser resumida a partida entre Flamengo e River Plate, a grande decisão do título da Copa Libertadores da América, neste sábado às 20h de Lisboa, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Inicialmente prevista para o Chile, a final foi transferida à pressa para o Peru, por causa dos conflitos sociais em Santiago — o Estádio Monumental foi reformulado em três semanas para receber a decisão.

O River Plate é o atual campeão da competição, mas o Flamengo vem embalado, mantendo-se invicto em 25 jogos, disputados nos últimos três meses. As duas equipas já se enfrentaram em quatro outras Libertadores, tendo como balanço duas vitórias do Flamengo e dois empates.

E está são, saudável. Sem baixas por lesão ou suspensão, o Flamengo deve lançar em campo a sua equipa mais eficaz: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Estes 11 jogadores, que o treinador Jorge Jesus considera ideais, irão alinhar apenas pela sexta vez juntos e nas outras cinco partidas que o fizeram venceram quatro. Mas, agora, terão de jogar contra a história, porque há 38 anos que o Flamengo não chega a uma final de Libertadores. A última foi em 1981, quando venceu o Cobreloa, do Chile, num conjunto comandado na relva pelo emblemático Zico.

Apesar de disputada em campo neutro, no sistema de um único confronto, coisa que nunca aconteceu em 60 anos da Libertadores, o Flamengo tem tudo para sentir-se em casa no Estádio Monumental. O número de entradas comprados por adeptos no Brasil (17.486) é mais do que o dobro dos bilhetes vendidos aos argentinos (8227).

No total, 45.765 adeptos já garantiram os seus lugares; atrás dos brasileiros — com a maioria absoluta de rubro-negros —, os peruanos vêm em segundo lugar, com 12.902 ingressos. Depois dos argentinos, chegam os americanos (719) e chilenos (383), além de 965 vendidos para fãs de diversos países.

O adversário

No River Plate, o treinador Marcelo Gallardo pode usar um esquema em que cinco jogadores atuam em linha na defesa, três no meio campo e dois no ataque. Repetiria assim o esquema tático da final da Libertadores de 2018, contra o Boca Juniors.

Gallardo guarda segredo sobre o time do River. Deve lançar o zagueiro chileno Paulo Díaz, de 25 anos, para conter o ataque do Flamengo. Seria escalado para ajudar os defensores Quarta e Pinola, além do volante Enzo Pérez, num esquema que iria variar do 5-3-2 ao 3-5-2, dependendo da posse de bola.

Abriria mão de um dos meias, Palacios ou De La Cruz. Nacho Fernández permaneceria no meio, fazendo a ligação para os atacantes Borré e Suárez. A outra hipótese é manter tudo como estava, jogando no seu 4x3x1x2 para tentar contrariar o que as casas de apostas peruanas dizem: 85% dos adeptos dão como certa a vitória do Flamengo.

Os argentinos, claro, avaliam que atribuir o favoritismo ao clube brasileiro é um ponto motivacional para os atletas do River.