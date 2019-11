Entre Jesus e a Libertadores, há o River de Marcelo Gallardo

Marcelo Gallardo. Não é, em Portugal, tão falado como Jorge Jesus, por razões óbvias, mas o treinador argentino tem sido muito falado na Europa como possibilidade para algumas equipas de nomeada, tendo em conta os 9 títulos já conquistados no River Plate, nos quais estão incluídas duas Taça Libertadores.

Não foi ainda capaz de vencer um campeonato argentino, mas já rejeitou, pelo menos, duas abordagens de equipas do velho continente, por não querer sair dos clubes a meio da época, a meio do projeto. Por cá, no continente europeu, os elogios a Gallardo são tantos que Pep Guardiola até disse, há tempos, achar inconcebível que um treinador tão ganhador como ele não integre a lista de nomeados para melhor treinador do mundo.

Os títulos caem-lhe dos bolsos pela forma como orienta as prioridades da sua equipa e pela incapacidade dos adversários em explorar as suas fraquezas. Mas Jorge Jesus e a sua equipa técnica já devem ter preparado formas de anular o ímpeto ofensivo dos argentinos, bem como formas de ultrapassar o método defensivo da equipa.

O sistema tático habitualmente utilizado pelo River é um 1-4-1-3-2, no qual é difícil discernir a forma geométrica como se orienta o meio-campo, tantas são as mudanças e as dinâmicas que vão tendo ao longo do jogo. Do ponto de vista defensivo, é fácil, é um losango; mas, no ataque, por vezes é um losango, noutras um quadrado, e noutras até faz lembrar uma linha clássica de quatro médios estendidos em largura.

Os espaços entre a linha defensiva e a linha média do River aparecem muitas vezes, e aí, a mobilidade que existe do quarteto da frente do Flamengo será fundamental para desequilibrar o jogo.

Os jogadores que aparecerem entre linhas (Everton Ribeiro e Arrascaeta serão provavelmente os que estarão mais vezes nesta situação) devem ter a serenidade para definir entre o aproveitamento do espaço e a aceleração, e caso acelerem devem colocar toda a qualidade para encontrarem o colega em melhores condições para finalizar. É importante, também, o papel do lateral, que deve estar bem subido, para criar dúvida ao lateral e ao médio contrários, bem como as demarcações de profundidade dos jogadores mais adiantados.

Raul Sifuentes

Do ponto de vista ofensivo é fácil perceber as intenções desta equipa do River Plate: corredor central! Como o nome do clube sugere, é pelo 'rio' que navegam e se sentem confortáveis, e as margens - os corredores laterais do campo - são apenas utilizadas para descansar ou fazer mover o adversário e posteriormente voltar a entrar no rio - o corredor central.

Em passe longo, num jogo mais direto, em passe curto e combinações, em transição ofensiva e até nos alívios, os dois avançados, Santos Borré e Matías Suárez, são as referências que todos procuram.

Não é uma equipa que, pressionada, tente sair a jogar curto, e Armani tem a liberdade para esticar o jogo para os avançados sempre que assim entender.

River Plate - vídeo 1

Aqui, Jorge Jesus terá de escolher entre fechar os centrais e obrigar a bater, ou deixar jogar para conseguir pressionar e tentar recuperar ainda no meio-campo ofensivo. Deixando bater, terá mais dificuldade uma vez que o River é super agressivo a atacar as segundas e terceiras bolas.

A organização ofensiva do River é baseada em combinações, com os jogadores a procurarem de forma evidente o corredor central para definirem os lances, sendo que os dois avançados são as grandes referências para esse momento do jogo. Os avançados funcionam um pouco como marcadores de aceleração, e quando a bola entra neles a equipa começa a movimentar-se de forma mais agressiva para entrar na área.

Não é uma equipa que tente muitos cruzamentos quando se instala no meio-campo ofensivo, e apesar de muitas vezes ter largura nos dois lados quando a bola entra no corredor lateral, tentam na esmagadora maioria das vezes vir dentro. Ter Casco a jogar como lateral esquerdo, sendo que o seu pé preferencial é o direito, também ajuda a que isso aconteça.

River Plate - vídeo 2

A maior dificuldade deverá ser a forma como vai parar o jogo interior, e que os seus defesas não caiam na tentação das marcações individuais. Se defender como o habitual, de forma zonal, fechando bem dentro, deverá resolver a questão com maior ou menor dificuldade.

O aparecimento regular deste tipo de dinâmica ofensiva depende, fundamentalmente, da estabilidade emocional dos jogadores do River, particulamente numa final.

Isto é, se a equipa estiver insegura, se sentir demasiado a importância do jogo, veremos uma forma de jogar muito menos pausada e muito mais direta, de disputas constantes de primeiras e segundas bolas. Quando há situações em que a bola não vá ter com os avançados, os colegas tentam colocar a bola num espaço onde acreditam que eles a possam disputar, mantendo a centralização do jogo.

River Plate - vídeo 3

A transição defensiva é sempre agressiva, no sentido de apertar ao máximo o portador da bola e acompanhar os adversários que se desmarcam em profundidade.

É uma equipa que não poupa esforços para recuperar a bola assim que a perde, ou para não deixar que o adversário tenha muito tempo para definir os lances. As referências individuais que muitas vezes utilizam e a falta de ajustes na linha defensiva podem ser aproveitados pelo Flamengo.

River Plate - vídeo 4

Se a equipa de Jorge Jesus conseguir sair desta primeira pressão estará em excelentes condições para acelerar o jogo e atacar com muito tempo e espaço.

Quando recuperam a bola, como os avançados participam pouco nas ações defensivas no meio-campo defensivo, tentam muitas vezes o contra-ataque. Nesse momento, de la Cruz também é muito importante pelas acelerações que faz, e pelas rápidas aproximações aos avançados, por dentro ou por fora.

River Plate - vídeo 5

Arão, Gerson, os centrais e o lateral do lado contrário serão fundamentais para conterem os ímpetos e os contra-ataques do adversário.

Em organização defensiva, o River é uma equipa pressionante no campo todo. O grande objetivo não é formar armadilhas e zonas de pressão, mas sim tentar limitar ao máximo o tempo de ataque do adversário.

Por isso, mesmo que a bola esteja no guarda-redes adversário, os argentinos saltam para pressionar, tentando o jogador da contenção fechar o espaço interior enquanto aperta. Têm também muitas referências individuais que não ajudam à redução do espaço.

Há problemas no meio-campo defensivo, porque a equipa nunca para de pressionar, e como os avançados são pouco participativos, a equipa fica muito cansada e deixa muito espaço, caso o adversário seja capaz de ter a bola - como o Flamengo de J. J. é.

Existe também muito espaço para os médios percorrerem em largura e em profundidade, porque a equipa não compacta ao defender. A impetuosidade com que abordam cada lance não ajuda a que exista alguma estabilidade, e percebemos pela forma como se organiza a última linha - ou melhor, como não se organiza - e como não se articula com a linha média, que facilmente poderão aparecer jogadores do Flamengo com muito espaço para jogar entre os elementos da última linha argentina.

River Plate - vídeo 6

Ao contrário do que se possa pensar, o segredo para tirar proveito desta agressividade e desta pressão do River é provocar a pressão e não fugir dela. É fazer com que os médios argentinos corram quilómetros, e em 5,6 passes a equipa brasileira estará em condições de causar grandes desequilíbrios na estrutura do adversário.

Nas bolas paradas defensivas, os argetinos deixam um homem na barreira (no caso de um livre lateral) ou fora da área (se for canto), que é responsável pelo início dos contra-ataques. Normalmente é de la Cruz. Formam uma zona com três homens nos cantos, e os restantes defendem individualmente.

Se o adversário quiser, poderá ter toda a equipa adversária na área a defender.

River Plate - vídeo 7

Por defenderem de forma individual, apesar da zona ao primeiro poste, Jorge Jesus poderá trabalhar as bolas paradas, como o fez na meia-final contra o Grêmio, uma vez que a equipa de Renato Gaúcho defende de forma muito semelhante. De certeza que o treinador português já está de olho nestas situações de bola parada que ele apelida de "estratégia".

Por fim, nota individual para alguns jogadores de destaque no River:

- Exequiel Palacios, pela qualidade técnica e pela forma como descobre as linhas de passe;

- Santos Borré e Matías Suárez, os dois avançados que jogam muito bem no apoio frontal;

- Enzo Pérez, que é o médio mais recuado da equipa. É, talvez, o jogador com mais pausa na equipa, quando estávamos habituados e vê-lo num registo de acelerador. Quando ele baixa para o meio dos centrais é muito provável ver Pínola ou Martínez em condução.

River Plate - vídeo 8