Fernando Gomes felicita Jorge Jesus pela vitória na Libertadores

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, deu este sábado os parabéns ao treinador Jorge Jesus pela "extraordinária conquista" com o Flamengo na Taça Libertadores, na final frente ao River Plate, por 2-1.

"Gostaria de felicitar Jorge Jesus pela extraordinária conquista, ao serviço do Clube Regatas Flamengo da Taça dos Libertadores, o mais importante troféu de clubes sul-americanos", disse.

Numa mensagem publicada no site da FPF, Fernando Gomes referiu que "todos os portugueses vibraram com este grande feito desportivo e com a reviravolta épica que o Flamengo operou no marcador".

"Sublinho que esta demonstração de experiência, qualidade e talento de Jorge Jesus prestigia indelevelmente o trabalho dos treinadores portugueses e todo o futebol nacional", lê-se.

Fernando Gomes dirigiu "igualmente uma palavra de parabéns aos jogadores, ao clube e restante equipa técnica", destacando os portugueses Tiago Oliveira, João de Deus, Mário Monteiro, Márcio Sampaio e Gil Henriques.

O Flamengo, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou hoje pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois, ao vencer o detentor do título River Plate por 2-1, na final da 60.ª edição da prova.

No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14.

Os cariocas, que podem conquistar no domingo o sexto título de campeões brasileiros, só tinham conquistado o cetro uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa.

Lusa