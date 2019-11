Jorge Jesus chega ao Rio de Janeiro como herói do 'Mengão'

O treinador Jorge Jesus e a equipa do Flamengo já aterraram no Rio de Janeiro. Os vencedores da Taça Libertadores são recebidos como heróis pelos milhares de adeptos da equipa carioca.

"O mister é o nosso salvador, o nosso herói. Recebemo-lo de braços abertos"; "Ele é o nosso mister"; "Jesus é Flamengo é 'Mengão'", "Olé, olé, olé, Mister, Mister", gritam alguns adeptos aos microfones da Sic Notícias.

Ao início da manhã, o autocarro com a equipa técnica e jogadores saiu do aeroporto e viajou em caravana por uma parte da cidade, em velocidade reduzida. A equipa foi depois transferida para o trio elétrico [nome dado ao autocarro aberto], na avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, onde irá desfilar perante a multidão. O local foi encerrado ao trânsito.

Imagens transmitidas pelos vários canais de televisão mostram a euforia dos cariocas nas ruas da cidade: cachecóis, bandeiras, camisolas, bonés vermelhos e negros são as duas cores que dominam por todo o Rio de Janeiro.

Alguns atletas, entre eles Gabriel Barbosa (mais conhecido como Gabigol), já prestaram declarações à Globo. O avançado recusa o papel de herói da final, dando relevo ao trabalho do coletivo.

O Flamengo ganhou por 2-1 ao River Plate, com os dois golos a serem apontados por Gabigol nos últimos minutos, este sábado em Lima, no Peru.

Foi a segunda vitória da equipa carioca na Taça Libertadores, 38 anos depois da primeira conquista.

O Flamengo poderá sagrar-se vencedor do Brasileirão ainda este domingo, caso o Palmeiras não vença o jogo contra o Grémio de Porto Alegre. Caso contrário, pode repetir-se a festa na próxima quarta-feira, no final do jogo contra o Ceará, no Maracanã.