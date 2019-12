Flamengo vence e acumula recordes no campeonato brasileiro

Em jogo em que só a torcida do Palmeiras esteve no estádio, para evitar confrontos, o Flamengo venceu por 3 a 1 a equipe que até então era a segunda colocada do campeonato.

Com a vitória no estádio do Palmeiras, em São Paulo, o time do treinador Jorge Jesus alcançou 87 pontos e 80 gols em 36 jogos, quebrando dois recordes da competição no atual formato. A duas rodadas do final do campeonato, o Flamengo está a 19 pontos do Santos, que assegurou a segunda colocação com a derrota do Palmeiras.

“O Flamengo comigo, desde que chegamos, criamos uma marca. Na palestra para os jogadores antes dos jogos, digo a eles: Vamos jogar à moda do Flamengo. Eles já sabem o que é isso. Temos os recordes a bater, que dão adrenalina e motivação para a equipe estar empenhada em busca a vitória.” Jesus lembrou que o Mundial de Clubes será jogado com equipes como Liverpool (Inglaterra) e Al-Hilal (Arábia Saudita) que estão no meio da temporada, no auge da preparação física.

“Numa final, pode-se usar estratégias específicas. Estamos trabalhando nisso.”

O treinador afirmou que pretende cumprir seu contrato com o Flamengo, que se encerra em junho de 2020. “Meu objetivo agora é a final mundial. Tudo mais é especulativo.”

O Flamengo dominou a partida contra o Palmeiras desde os minutos iniciais. Marcou logo aos 4 minutos com o meio-campista De Arrascaeta. O centroavante Gabriel Barbosa fez os dois outros gols rubro-negros - ao final do primeiro tempo e nos momentos iniciais do segundo tempo. O Palmeiras descontou aos 84 minutos, quando o Flamengo apenas gastava o tempo com a maior posse de bola (56% a 44%). “É muito difícil parar o Flamengo”, resumiu Jesus.

Antes do jogo, o treinador do Palmeiras, Mano Menezes, foi ao vestiário do Flamengo parabenizar Jorge Jesus pelo título e apoiá-lo após críticas de outros técnicos brasileiros ao treinador português.

Após a derrota para o Flamengo, a direção do Palmeiras demitiu Mano Menezes. No primeiro turno do campeonato, a diretoria havia demitido Luiz Felipe Scolari também após a derrota para o Flamengo (4 a 1). “Na minha opinião, mudar treinador a duas rodadas do fim, não traz vantagem nenhuma. Muda-se de treinador por quê? Há dados que demonstrem o que pode acontecer se mudar de treinador? Às vezes, muda-se por mudar”, lamentou Jesus.

A partida não teve venda de ingressos para a torcida visitante após a Confederação Brasileira de Futebol acatar um pedido do Ministério Público de São Paulo que temia violência entre os apoiadores dos clubes. Com a medida, apenas 22.219 pessoas estiveram no Allianz Parque para assistir à partida das duas melhores equipes do campeonato.

Durante o aquecimento, os jogadores do Flamengo aplaudiram simbolicamente o setor vazio onde costuma ficar a torcida visitante no estádio. “O gesto da equipe foi uma forma de agradecer o carinho e o apoio que o Flamengo recebe em todos os jogos. A torcida não estava presente pessoalmente, mas estava espiritualmente. Quisemos então retribuir, prestar uma homenagem a quem nos acompanha”, explicou Jesus.