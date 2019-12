Flamengo goleia e segue batendo recordes: "Batemos quase tudo. Fica o amor"

Na despedida do Maracanã neste ano, o Flamengo goleou o Avaí por 6 a 1 pelo campeonato brasileiro. Flamengo atingiu 90 pontos no último jogo que fez em casa, estando a 19 pontos de Santos e Palmeiras, que disputam a segunda posição. Campeão por antecipação, na roda final o Flamengo enfrentará o Santos, na casa do adversário em São Paulo.

Na partida desta quinta, na qual atuou com apenas três jogadores titulares, o meio campista uruguaio De Arrascaeta foi o grande nome do jogo. Além de abrir o placar, ele participou diretamente de outros dois gols com passes para Gabigol e Lincoln. Diego e Reinier (duas vezes) completaram o placar. Lourenço descontou para o time catarinense.

O treinador Jorge Jesus completou um ciclo no Maracanã. Em sua estreia no estádio, em 14 de julho, o Flamengo goleou o Goiás por 6 a 1. Quase cinco meses depois, encerrou sua participação no Rio, com o mesmo placar elástico.

Bruna Prado

“Fica a história, porque o Flamengo foi o campeão, não perdeu no Maracanã... Fez recorde de gols. Batemos quase tudo. Fica o amor. Forma apaixonante que a torcida tem pelo time”, avaliou Jesus.

A um jogo do fim do campeonato brasileiro, o Flamengo só pensa no Liverpool, a quem pode enfrentar na final do Mundial de Clubes no Qatar em dezembro. “O jogo contra o Santos vai nos servir de ligação para a final...final não. Para a semifinal. Faltam dois jogos. Temos que vencer o Al Hilal. Não acho o Al Hilal e Liverpool muito longe. Vamos ter muita dificuldade para chegar na final, fui eu quem montei o time. Tenho que me preocupar com o Al Hilal”, declarou Jesus.

O Flamengo estreia na semifinal do Mundial de clubes em 17 de dezembro, no Khalifa Stadium, em Doha. Enfrenta o vencedor do confronto entre Al Hilal e Espérance, da Tunísia. A decisão do torneio está marcada para o dia 23 de dezembro, no Education City Stadium.