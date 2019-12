Aí está o maior desafio da carreira de Jorge Jesus

Favorito quando joga nas Américas, o Flamengo de Jorge Jesus chega ao Mundial de Clubes, em Doha, no Qatar, como desafiante da melhor equipa da atualidade, o Liverpool. Do treinador ao ponta-esquerda, os ingleses têm mais títulos, mais prémios, mais fama e mais dinheiro. Por isso, são apontados como os favoritos para se sagrarem campeões mundiais de clubes. Mas o Flamengo quer ter uma palavra a dizer.

Taticamente, as duas equipas costumam jogar de modo semelhante. Marcação sob pressão no campo do adversário, manutenção do controle da bola, jogadores muito próximos uns aos outros e grande variedade de jogadas e de passes para chegar ao golo. Ao enfrentarem-se, apenas um dos dois será capaz de manter tais atributos, subjugando assim o adversário.

O embate entre Flamengo e Liverpool começa no banco. A equipa brasileira é comandada por Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, de 65 anos, 11 títulos nacionais portugueses, duas finais da Liga Europa (perdidas), campeão brasileiro e sul-americano. O conjunto inglês é comandado pelo alemão Jürgen Norbert Klopp, de 52 anos, três títulos nacionais alemães e vencedor da Liga dos Campeões, o principal torneio continental, tendo sido eleito o melhor treinador do mundo pela FIFA na temporada 2018/2019.

Jesus costuma dizer que o Flamengo mantém a sua forma de atuar, mas que um jogo especial, como a eventual final contra o Liverpool, poderá exigir uma forma também especial de jogar. “O Liverpool é uma referência mundial. É o primeiro classificado no campeonato mais difícil no mundo, que é o inglês. Tem todo o meu respeito.”

Dos titulares do Flamengo, 7 dos 11 jogadores já atuaram na Europa: Diego Alves (ex-Valência), Rafinha (ex-Bayern de Munique), Pablo Marí (ex-Deportivo La Coruña), Filipe Luís (ex-Atlético de Madrid), Gerson (ex-Fiorentina), Bruno Henrique (ex-Wolfsburg) e Gabriel (ex-Inter). Somente o defesa Rodrigo Caio e os médios Arrascaeta, Willian Arão e Everton Ribeiro nunca jogaram fora da América do Sul. A média de idades da equipa é de 25 anos, com valor de mercado calculado em 145 milhões de euros, de acordo com o site Transfermarkt, especializado em transações desportivas.

“Eu sei que eles ganharam a Libertadores, conheço alguns jogadores, mas é o mesmo conhecimento que tenho de uma equipa com que jogamos na Champions League pela primeira vez, uns três, quatro dias antes”, disse Klopp quando questionado pela ESPN sobre o Flamengo. “É normal o Liverpool não conhecer o Flamengo. Já eu conheço toda a equipa deles”, rebateu Jesus.

No Liverpool, jogam dois atletas que atuam na seleção brasileira, o guarda-redes Alisson e o atacante Roberto Firmino, mas os maiores destaques são outros: o atacante egípcio Mohamed Salah, o atacante senegalês Sadio Mané, o médio guineense Naby Keita e o central holandês Virgil van Dijk. Contudo, os ingleses têm dois desfalques importantes: o médio brasileiro Fabinho e o defesa camaronês Joel Matip estão lesionados. A média de idades do plantel é de 27 anos, com valor de mercado calculado em 1,1 mil milhões de euros, conforme o Transfermarkt.

A campanha do Liverpool na Premier League até agora tem sido excecional: 15 vitórias e um empate em 16 jornadas, recorde na era moderna da competição, assim como as 17 vitórias seguidas, sequência iniciada na última temporada e interrompida no empate diante do Manchester United neste mês. Nos últimos 51 jogos oficiais, o Liverpool só perdeu três.

Antes da final, as meias-finais

Antes da eventual final entre brasileiros e ingleses, ambos têm de superar as meias-finais. O Flamengo joga na terça-feira (17h30, hora portuguesa) contra o vencedor da partida entre o Al-Hilal, campeão árabe, e o Espérance, campeão africano, que se disputada hoje, às 16h. Jesus não tem dúvidas de que enfrentará a equipa árabe. “Ninguém fala do Al-Hilal porque ninguém o conhece. Eu conheço porque fui eu que o montei. Será o clube que enfrentaremos na meia-final e é muito bom”, disse Jesus, citando a equipa que treinou entre junho de 2018 e janeiro de 2019. Já o Liverpool enfrentará na quarta-feira, às 17h30, o vencedor do confronto entre o Monterrey (México) e o Al-Saad (Qatar), que também jogam hoje.

Se Flamengo e Liverpool vencerem, disputam a final do Mundial de Clubes no sábado, dia 21, às 17h30. O último campeão brasileiro foi o Corinthians, em 2012, depois de uma vitória sobre o Chelsea. Desde então, a única equipa brasileira a chegar à final foi o Grêmio, em 2017, quando perdeu por 1-0 para o Real Madrid.

O Flamengo nunca chegou à final no formato atual da prova, ainda que tenha conquistado, previamente, a Taça Intercontinental, em 1981, precisamente perante o... Liverpool. No Japão, os brasileiros venceram por 3-0, com dois golos de Nunes e um de Adílio. No entanto, remanescentes daquela época dizem que os ingleses entraram em campo bêbados, ampliando a farra depois do longo voo entre Londres e Tóquio. Mas em seguida compensaram: na época dessa final, o Liverpool estava na 12ª posição da Premier League, mas, na segunda metade da temporada, recuperou e conquistou o título inglês.