Flamengo sofre, mas vira partida dura e vai à final do Mundial de Clubes, "o jogo mais importante da carreira" de Jesus

Com um susto por levar um gol aos 17 minutos e um primeiro tempo frustrante, o Flamengo do treinador Jorge Jesus conseguiu recuperar-se e vencer de virada o Al Hilal da Arábia Saudita por 3-1. A equipe brasileira classificou-se para a final do Mundial de Clubes, a enfrentar o vencedor da partida entre Liverpool e Monterrey (México) a ser disputada nesta quarta-feira (17h30 em horário de Lisboa). A decisão será dia 21, no Estádio Internacional Khalifa, o mesmo palco das semifinais em Doha (Qatar).

Nos primeiros 45 minutos de jogo, a equipe árabe finalizou quatro vezes contra apenas duas do Flamengo, que manteve um discreto controle de bola (52% a 48%).

O Al Hilal abriu o placar em gol de Salem Aldawsari, numa jogada em que a defesa do Flamengo deu muitos espaços para o ataque da equipe saudita. Em desvantagem, o Flamengo voltou do intervalo pressionando o Hilal e conseguiu a virar o placar com gols do meia Arrascaeta, do atacante Bruno Henrique e do zaguiro Ali Albulayhi (contra).

O técnico romeno Razvan Lucescu surpreendeu o Flamengo no começo do jogo com uma formação ofensiva - uma linha de quatro atacantes para explorar o posicionamento avançado da defesa do Flamengo e a ida frequente dos laterais ao ataque.

Sem encontrar soluções e variações de jogadas felizes, diante de uma marcação forte dos sauditas, a equipe brasileira criou pouco no primeiro tempo. Após o intervalo, Jesus conseguiu arrumar o Flamengo, que se mostrou então um time com boa troca de passes, marcação forte e rapidez nas saídas das jogadas. Foi o que bastou para o placar virar para 3 a 1.

Etsuo Hara

“Al Hilal foi muito melhor nos primeiros 30 minutos”, reconheceu Jesus. “Nosso lado esquerdo passou a ser vulnerável quando o Hilal colocou ali mais jogadores e criou espaços. Tivemos que alterar o posicionamento para que a equipe fosse mais equilibrada. Quem não é equilibrado defensivamente, não sabe atacar. Na segunda parte, a equipe foi muito mais solta e dinâmica. Foi mesmo brilhante no segundo tempo.”

Jesus espera que a partida final seja jogada contra o Liverpool. “Será o jogo mais importante da minha carreira. É a cereja em cima do bolo na temporada que o Flamengo fez. É a final mais importante da minha vida”, afirmou.

O treinador português indicou os brasileiros como azarões na final. “Claro que o Liverpool é o favorito. Sem dúvida nenhuma. Vamos enfrenta-los com respeito, mas, desde quando chegamos, pensamos em ser campeões do mundo. Agora mais ainda.”

FLAMENGO 3 x 1 AL HILAL

GOLS: Salem Aldawsari (0-1, 17'/1ºT), Arrascaeta (1-1, 3'/2ºT), Bruno Henrique (2-1, 32'/2ºT) e Ali AlBulayhi (3-1, contra, 36'/2ºT)

FLAMENGO

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Diego, 29'/2ºT), Everton Ribeiro e Arrascaeta (Piris da Motta, 47'/2ºT); Bruno Henrique (Vitinho, 43'/2ºT) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

AL HILAL

Abdullah Almuaiouf; Mohammed Alburayk, Jang Hyunsoo, Ali Albulayhi e Yasser Alshahrani; Cuéllar, Carlos Eduardo e Salem Aldawsari (Al Abid, 37'/2ºT); Andre Carrillo, Giovinco (Omar Khrbin, 25'/2ºT) e Gomis (Otayf, 46'/2ºT) - Técnico: Razvan Lucescu.