Jurgen Klopp sobre Jorge Jesus: “Se houvesse eleições, provavelmente seria eleito presidente do Brasil”

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, deixou rasgados elogios a Jorge Jesus durante a conferência de imprensa de antevisão à final do Mundial de clubes, que se joga no sábado, no Qatar, às 17h30 de Lisboa, admitindo que segue há muito tempo o trabalho do técnico português.

"Jorge Jesus foi bem sucedido no Benfica e no Sporting. É um personagem e é conhecido por ser organizado. Já o sigo há muito tempo, mas é a primeira vez que o vou defrontar. Estou ansioso", sublinhou o técnico alemão, antes de deixar mais um dos seus habituais e engraçados sound bites.

"Tem feito um trabalho incrível e mudou praticamente tudo no Flamengo. Se houvesse eleições, provavelmente seria eleito presidente do Brasil, apesar de ser português", brincou Klopp.

Sobre a equipa do Flamengo, Klopp lembrou que tem jogadores "rápidos na frente, criativos no centro e atrevidos nas alas".

"Cruzam e rematam de qualquer distância. Todos sabem o que devem fazer, têm tudo o que tem uma boa equipa e não estão habituados a perder", explicou o treinador dos reds, que não confirmou o regresso de Virgil Van Dijk e de Wijnaldum à titularidade, depois dos dois jogadores falharem a meia-final frente ao Monterrey devido a problemas físicos: "Vamos usar todas as horas para a recuperação".