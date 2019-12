De igual para igual: como o Liverpool bateu o Flamengo em jogo equilibrado

Em jogo equilibrado, uma finalização de qualidade faz diferença. Na terceira tentativa, o atacante Roberto Firmino, na prorrogação, aos 8 minutos do primeiro tempo extra, deu ao Liverpool o título do Mundial de Clubes da Fifa diante do Flamengo. Após a decisão no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, o técnico Jorge Jesus afirmou que o Flamengo mostrou estar no mesmo patamar do time treinado por Jurgen Klopp.



“Foi um teste a uma equipe que não está na Europa. Um teste que foi mostrado com uma boa organização tática, com jogadores de muita qualidade. O Flamengo fez um jogo extraordinário. A minha satisfação é que as melhores equipes do Brasil podem competir com as da Europa. E hoje o Flamengo fez isso”, declarou Jesus.



Foi uma partida difícil em que as duas partidas se mostraram equivalentes na intensidade do ataque e na marcação no campo do adversário. O Flamengo teve mais posse de bola (53% a 47%), mas chutou ao gol menos do que o adversário, 18 do ingleses contra 15 dos brasileiros. As duas equipes tiveram desempenho semelhantes na precisão dos passes (82% para o Flamengo contra 80% para o Liverpool), mostrando que as duas equipes aturam em padrões próximos.



Jorge Jesus quis mostrar otimismo ao final do jogo.

“O Flamengo fez uma temporada brilhante. Não ganhou da melhor equipe do mundo, mas jogou para ganhar’. declarou.

NOUSHAD THEKKAYIL/EPA

Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores em seis meses no comando do Flamengo, Jesus fez uma avaliação positiva do 2019 do clube, e, em especial, da decisão do Mundial. “Disse aos jogadores que senti um grande orgulho deles nesta final. Fomos tão bons quanto eles. Procurámos ser iguais a nós próprios. Em termos de sistema tático, fomos muito mais atrevidos. Dá para nos sentirmos orgulhosos. Hoje, o Flamengo podia ter feito uma temporada inesquecível, mas fez uma brilhante. Não ganhou, mas jogou para ganhar contra a melhor equipe do mundo. Parabéns ao Liverpool e, como não me canso de dizer, à equipe do Flamengo”.



O Liverpool, dono do título da Champions League e preocupado em defender a liderança do campeonato inglês em andamento, entrou em campo com a força total. Teve ao menos quatro boas chances de gol contra apenas duas do Flamengo. “O Liverpool ganhou e não foi porque o Flamengo errou ali ou acolá. A última linha do Flamengo esteve forte e muito bem. O Liverpool esteve perto de ganhar e perder”, disse Jesus.

ALI HAIDER/EPA

O treinador português fez questão de frisar o desgaste da equipe brasileira, que atuou em 80 jogos em 2019 contra uma equipe que fez menos de vinte jogos no segundo semestre. “Fisicamente vocês viram que não houve diferença. Quero destacar a qualidade dos jogadores que, mesmo com 80 jogos nas pernas, tiveram intensidade, velocidade e disciplina tática”. disse Jesus.

O treinador alemão Jurgen Klopp disse que as duas equipes sofreram com o cansaço e venceu aquela que tomou as decisões em campo mais efetivas. “Eu vi atuações sensacionais. Estou muito feliz por nossos jogadores e torcedores. A atmosfera no estádio estava incrível. O Flamengo deveria se orgulhar do que o time deles fez, mas acho que merecemos a vitória, fomos a melhor equipe”, declarou.



Jorge Jesus fez uma previsão positiva sobre o clube que dirige pelo menos até maio do ano que vem. “O Flamengo tem todas as condições para manter a hegemonia do futebol brasileiro. Está no caminho certo, mas não compete a mim, compete à diretoria saber os passos que vai dar, e tem tudo para isso”, encerrou.