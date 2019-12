Os brasileiros cansaram-se dos “medalhões” e procuraram a mudança lá fora. E lá fora é Portugal

O ano foi histórico: Jorge Jesus (JJ) tomou o futebol sul-americano de assalto, levando o Flamengo ao título de Campeão Brasileiro e à conquista da Taça Libertadores. A derrota do clube na final do Mundial de Clubes, contra o Liverpool, não beliscou esse percurso: os méritos de JJ são hoje mais consensuais do que nunca, e o futebol brasileiro parece já rendido à sua perícia (e personalidade). Agora, outros clubes brasileiros parecem querer replicar a receita, atacando a próxima época com um treinador português ao leme.

O primeiro foi Augusto Inácio, que atravessou o Atlântico para ser apresentado na passada quinta-feira como próximo treinador do Avaí, equipa que este ano irá disputar a Série B do Brasil. Inácio tem 64 anos - é alguns meses mais novo que Jesus - e um currículo longo no futebol português e internacional, do qual se destaca a conquista de uma Liga Portuguesa, com o Sporting (2000), e mais recentemente uma Taça da Liga, em 2016, ao serviço do Moreirense. Abraça este desafio depois de uma passagem curta pelo Desportivo das Aves, com o qual rescindiu em outubro. Na apresentação disse logo ao que vinha: “[Treinar o Avaí] é um projeto de carreira porque é um país que eu adoro. Venho muitas vezes ao Brasil. Não vim aqui para passar férias nesta bela cidade, vim aqui para trabalhar e mostrar o meu trabalho.”

Quem também vai mostrar trabalho no Brasil é Jesualdo Ferreira: o Santos confirmou esta segunda-feira o treinador, de 73 anos, até 2020. À semelhança de JJ, Jesualdo Ferreira tem um currículo longo no futebol português, e esta será a primeira vez que treinará no Brasil, justamente no clube que este ano perdeu a corrida para o Flamengo - ficou em 2º lugar, a 16 pontos de distância dos rubro-negros, comandados pelo argentino Jorge Sampaoli.

E se não consegues vencê-los, imita-lhes a estratégia. Oliveira Andrade, jornalista e comentador da televisão Rede Bandeirantes, assinala ao Expresso o percurso invejável de Jesualdo Ferreira - sobretudo o tricampeonato pelo FC Porto - e aplaude a contratação, considerando que mais clubes brasileiros deviam seguir o exemplo. “As torcidas estão a exigir mudanças, novidades, e os clubes têm de ir buscar lá fora.” Nesse sentido, a partilha da língua portuguesa é uma grande vantagem para cada vez mais treinadores portugueses aterrarem no Brasil - “e acredito que serão muito bem recebidos”, acrescenta.

A transição não é inédita, mas teve de ser Jesus a abrir o caminho do sucesso: Paulo Bento, por exemplo, aventurou-se em 2016 por terras de Vera Cruz, mas a passagem pelo Cruzeiro foi sofrível - 15 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, dois meses apenas à frente do clube.

Além da língua, Oliveira Andrade explica que o mais importante é o facto de os treinadores portugueses serem inovadores e aplicarem métodos europeus que contrastam com a abordagem mais pragmática, defensiva e conservadora dos colegas brasileiros: “Esta mudança é o reflexo do futebol ofensivo que JJ e também Sampaoli imprimiram nas suas equipas, o que encantou imprensa e adeptos como há muito não se via. O adepto brasileiro cansou dos medalhões daqui”, diz, referindo-se aos eternos técnicos do Brasileirão, há muitos anos a trabalhar sobre as mesmas ideias e filosofias de jogo. Novos protagonistas têm tudo para construir um grande campeonato em 2020: “Se houver tanto futebol ofensivo como se anuncia, teremos o recorde de golos de todos os tempos.”

Hoje, o Brasileirão está a atravessar um dos seus melhores períodos de sempre, com a época de 2019 a bater recordes em toda a linha: assistência nos estádios (mais de 20 mil pessoas por jogo), telespectadores (uma média de 7,3 milhões por jogo), patrocínios e até alcance digital nas redes sociais. A próxima época arranca em maio do próximo ano. Até agora, só três clubes ainda não confirmaram oficialmente os seus treinadores. O Atlético de Minas Gerais é um deles, e segundo o jornal A Bola os nomes de Carlos Carvalhal e José Peseiro estão em cima da mesa - dois treinadores portugueses com experiência e adeptos de um futebol ofensivo, pois claro.