Portugal é um país como outro qualquer: tem treinadores muito bons e muito maus. O expresso para o Brasil é uma irracionalidade

A entrada de Jorge Jesus no Flamengo foi marcante para o futebol no Brasil: entrou debaixo de um coro de críticas, foi vilipendiado pelos comentadores e treinadores brasileiros, e viu o seu currículo questionado pelos adeptos. O treinador português saiu vencedor por ter arrebatado a competição no Brasileirão. Deixou os seus adversários a léguas e com isso conquistou a maior “torcida” do mundo.

De repente, passados uns meses, com a vitória na Copa Libertadores, Jorge atingiu o estatuto de Jesus; o Messias prometido à Nação para salvar o Flamengo. Recebeu de vários quadrantes da sociedade brasileira as mais distintas “comendações”, e marcou o país do futebol como nunca um treinador estrangeiro o tinha feito.

O efeito Jorge Jesus apenas tem paralelo com os triunfos de José Mourinho ao nível europeu. Sem comparar o peso, foram as conquistas que ambos conseguiram que iniciaram o êxodo dos treinadores portugueses para outra realidade. Hoje no Brasil, a marca “treinador português” está muito bem cotada porque “o mister” venceu, e venceu muito.

Adaptar a estrutura, dos cortadores da relva às viagens

A ponte que liga os treinadores portugueses ao Brasil não se abriu em 2019 e é preciso recordar que já houve no Brasil dois treinadores portugueses, que não deixaram marca. Para um treinador como Jorge Jesus triunfar foi necessária uma alteração brutal da forma de funcionamento do clube. A estrutura teve de se ajustar toda ela aos caprichos do treinador, desde os cortadores da relva até aos responsáveis pela logística e viagens, quando os jogos eram fora de casa. A relação com a imprensa também foi diferente do que está culturalmente instalado, para não falar do investimento brutal nas contratações.

Será que as todas as equipas estão preparadas para fazer o mesmo investimento estrutural e no recrutamento? Será que têm condições para isso?

Não concordo com a retórica que assinala os portugueses como os melhores treinadores do mundo. Como em qualquer sector da sociedade, há portugueses muito bons naquilo que fazem e outros muito maus. Por isso, no que diz respeito à qualidade dos treinadores, Portugal é igual a outro país qualquer. E é isso que me leva a não entender este Expresso de Portugal para o Brasil como sinal evidente da superioridade portuguesa no mundo, mas sim como um comprovativo, como um atestado da irracionalidade que existe no futebol mundial.

No Brasil como em Portugal, e na esmagadora maioria dos clubes do mundo, não há uma ideia, uma linha orientadora, um plano para o futebol e para o desenvolvimento dos clubes a médio-longo prazo. Há uma ideia vigente: ganhar! Mas não se preparam para isso. Não sabem como querem ganhar. Como não há um caminho a seguir, a contratação do treinador acaba por ser o que define as expectativas do clube, quando o treinador deveria ser apenas mais um fator na equação.

Por isso vemos tantas equipas a trocar de treinador e, mais do que isso, tantas equipas a escolherem treinadores de um dia para o outro com um perfil totalmente antagónico.

Os dirigentes no Brasil olharam para o sucesso do Flamengo, não perceberam nada das mudanças estruturais nem do que se passou em campo, e vão agora procurar noutros portugueses as mesmas qualidades de Jorge Jesus, como se em Portugal se estivessem a fabricar clones de um treinador que é claramente especial no entendimento do jogo e no treino.

Apesar de não ter o currículo de outros, é um grande treinador ao nível europeu, e não há muitos treinadores portugueses de quem se possa dizer o mesmo.

Jorge Jesus alerta para a questão: “Sou um treinador como outro qualquer do mundo. Não é a minha nacionalidade que me faz diferente. Poderia estar em outra parte do mundo. Há treinadores melhores e outros piores.” (…) “Nem todos os treinadores de Portugal são iguais a mim. Basta falar com os jogadores que trabalharam comigo.”

José Mourinho também não entende que a nacionalidade seja importante para aferir a qualidade dos treinadores: “É verdade que temos um português campeão na Europa, um em África e outro agora na América do Sul... Sou cem por cento português, mas não gosto muito disso de os portugueses serem melhores. Há muitos bons treinadores no mundo, a qualidade não tem nacionalidade.”

No Brasil, especialmente lá, os adeptos vão aos estádios para verem a equipa jogar – ganhar a jogar. Por tal, mais do que a nacionalidade importa olhar para a qualidade.