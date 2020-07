Flamengo de Jorge Jesus está na final da Taça Rio

O Flamengo de Jorge Jesus venceu (2-0), este domingo, o Volta Redonda e apurou-se para a final da Taça Rio, que consagra o vencedor da segunda volta do campeonato estadual do Rio de Janeiro.

No Maracanã, os rubro-negros, vencedores do grupo A da Taça Rio, tiveram pela frente o segundo colocado do grupo B, assegurando o triunfo na meia-final com dois golos do avançado Bruno Henrique, aos 21 e 49 minutos.

Na final, agendada para quarta-feira, a equipa comandada por Jorge Jesus vai defrontar o Fluminense, que empatou 0-0 com o Botafogo na outra meia-final, qualificando-se para o jogo decisivo pelo facto de ter vencido o grupo B.

A Taça Rio vai consagrar o vencedor da segunda volta do Carioca, sendo que os campeões brasileiros e sul-americanos já conquistaram a Taça Guanabara, troféu referente à primeira volta do estadual.

Em 2020, o Fla soma 14 vitórias, mais um empate, em 15 jogos sob o comando de Jorge Jesus e já conquistou a Supertaça sul-americana e a Supertaça brasileira, além da Taça Guanabara.

Estes três títulos juntam-se à Taça Libertadores e ao Brasileirão, arrebatados em 2019, no ano de estreia do técnico luso, que somou 28 triunfos, oito empates e quatro derrotas, a última contra o Liverpool, na final do Mundial de clubes.