FIFA aumenta para 24 anos o limite de idade dos jogadores convocáveis para os Jogos Olímpicos

Entre as mil e uma repercussões do adiamento dos Jogos Olímpicos para 2021 estava a questão da idade para o torneio de futebol. As regras ditam que cada seleção só possa convocar três jogadores com mais de 23 anos, ou seja, caso a prova se realizasse, como previsto, em julho próximo, todos os países teriam que chamar jogadores nascidos a partir de 1 de janeiro de 1997.

Reagendando os Jogos de Tóquio para o verão seguinte, muitos futebolistas que integrassem os programas olímpicos de vários países ficariam impossibilitados de serem convocados, porque mais uma volta ao sol os tornaria inelegíveis. A FIFA, contudo, anunciou este sábado que alargou a idade máxima para os 24 anos, dando assim a hipótese a que esses jogadores ainda sejam convocáveis em 2021.

Os países qualificados para o torneio são o Japão, a Argentina, o Brasil (que tem convocado Wendel, do Sporting, e Bruno Tabata, do Portimonense, para a seleção olímpica), a França, a Alemanha, a Espanha, a Roménia, a Nova Zelândia, o Egito, a Costa do Marfim, a África do Sul, a Austrália, a Arábia Saudita e a Coreia do Sul.

O torneio olímpico feminino de futebol não tem quaisquer limites de idade para a convocatória de jogadoras.