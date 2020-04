Covid-19. Sem vacina, “será difícil” haver Jogos Olímpicos em 2021

Yoshitake Yokokura, presidente da Associação dos Médicos do Japão, alertou em conferência de imprensa no âmbito da pandemia que nada é certo quando à realização dos Jogos Olímpicos em Tóquio, adiados de 2020 para 2021.

"Não estou a dizer que o Japão deva ou não acolher os Jogos, mas isso será difícil de fazer, a não ser que se encontre uma vacina eficaz até lá. Caso contrário, será difícil realizar os JO no Japão", disse Yokokura, que também se manifestou contra o levantamento do estado de emergência no seu país, em vigor até 6 de maio.

Depois de alguma resistência, os Jogos Olímpicos, aprazados para o verão de 2020, foram adiados um ano quando o surto da covid-19 se alastrou. Os nipónicos, segundo a Reuters, já tinham gasto 12 mil milhões de euros na preparação para o evento.