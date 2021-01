Comité Olímpico Internacional nega que Jogos de Tóquio estejam próximos do cancelamento

Depois do desmentido do governo japonês, agora é o Comité Olímpico Internacional (COI) a negar que os Jogos Olímpicos de Tóquio estejam a um passo do cancelamento.

“Algumas notícias que circularam esta sexta-feira afirmam que o Governo do Japão concluiu, de forma privada, que os Jogos Olímpicos de Tóquio serão de ser cancelados devido ao coronavírus. Isto é categoricamente falso”, pode ler-se num comunicado publicado nos meios do COI.

Este desmentido acontece depois do jornal britânico “The Times” escrever na quinta-feira, citando fonte do governo japonês, que o executivo nipónico tinha concluído internamente que o cancelamento dos Jogos Olímpicos era inevitável devido a pandemia de covid-19, que continua sem dar tréguas, apesar do processo de vacinação já estar em andamento.

“Na reunião do Conselho Executivo do COI em julho passado ficou acordado que a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 acontecerá a 23 de julho deste ano e o programa e locais de provas foram novamente agendados de acordo com esta data. Todas as partes envolvidas estão a trabalhar juntas para preparar uns Jogos Olímpicos bem-sucedidos este verão”, diz ainda o comunicado, em que o COI se compromete a implementar “todas as medidas possíveis contra a covid-19” e a organizar uns Jogos Olímpicos “seguros”.