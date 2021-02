Tóquio'2020. Organização quer público nas bancadas

A nova presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, Seiko Hashimoto, disse que quer ter público nas bancadas do evento, adiado um ano devido à pandemia de covid-19.

"Quando olhamos para a possibilidade de Jogos Olímpicos sem público nas bancadas, os atletas vão perguntar porque não há pessoas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e são autorizados em outras competições", disse Hashimoto.

Contudo, a possibilidade de haver público nas bancadas vai depender da evolução da pandemia, referiu a nova presidente do comité organizador, que substituiu Yoshiro Mori, que se despediu após comentários sexistas.

"Todos desejam uma decisão rápida para os adeptos, para que possam preparar viagens e alojamento", assumiu.

De acordo com a imprensa local, está a ser preparada legislação para permitir a entrada de atletas estrangeiros no país, o que permitiria a realização de eventos teste para Tóquio2020, numa altura em que a grande maioria dos japoneses não concordam com a realização dos Jogos.

"O apoio à organização dos Jogos Olímpicos não aumentará enquanto não formos capazes de eliminar fontes de inquietação em relação à pandemia do novo coronavírus, incluindo pressão significativa sobre o sistema de saúde", referiu Seiko Hashimoto.