Tóquio2020. Organizador divulga medidas sanitárias para eventos teste

O comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 divulgou esta segunda-feira as medidas sanitárias necessárias impostas pela pandemia de covid-19 para os 18 eventos teste para as duas competições, que devem começar no final da semana.

Entre as medidas, figuram a limitação de contactos e o cumprimento, sempre que possível, de uma distância de segurança entre os atletas, segundo explicou Hidemasa Nakamura, do comité organizador, referindo também que as áreas comuns devem ser ventiladas a cada meia hora.

Até ao início dos Jogos Olímpicos, marcado para 23 de julho, estão previstos 18 eventos, o primeiro dos quais de râguebi em cadeira de rodas, no próximo fim de semana.

Do total de eventos, 14 serão supervisionados pelo comité organizador Tóquio2020 e quatro pelas federações internacionais de modalidade.

De todas as competições, apenas uma, de atletismo, prevista para 9 de maio em Tóquio, deverá ser aberta a espetadores estrangeiros.

Em 20 de maio, o comité organizador anunciou que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Tóquio2020 irão ser disputados sem espetadores provenientes do estrangeiro devido a riscos sanitários importantes.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, vão decorrer entre 23 de julho e 8 de agosto, enquanto os Paralímpicos devem disputar-se entre 24 de agosto e 5 de setembro.