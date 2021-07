A menos de um mês da prova nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Pedro Pichardo faz a melhor marca mundial do ano no triplo salto

O português Pedro Pichardo conseguiu esta terça-feira a melhor marca mundial do ano no triplo salto, com um salto de 17,92 metros, com que venceu em Székesfehérvár, na Hungria.

A menos de um mês da prova nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, Pichardo aproximou-se da sua segunda melhor marca de sempre, o recorde nacional de 17,95, ao dominar o Memorial István Gyulai.

Travou durante os vários ensaios um duelo com o burquinês Hughes Fabrice Zango, que no seu melhor saltou para 17,82, estabelecendo o segundo melhor registo em 2021.

O português, de resto, já tinha a melhor marca do ano, então fixada nos 17,69, antes desta competição, conseguida em Madrid em 19 de junho, prosseguindo em boa forma para Tóquio.

O Memorial István Gyulai serviu para outras boas marcas, como o segundo melhor registo do ano nos 100 metros, do sul-africano Akani Simbine, a correr a distância em 9,84 segundos, e o bielorrusso Maksim Nedasekau igualou a melhor marca mundial do ano no salto em altura, os 2,37 metros conseguidos primeiro pelo russo Ilya Ivanyuk.