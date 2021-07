Surf. Portugueses já conhecem primeiros adversários nos Jogos Olímpicos de Tóquio

Frederico Morais vai bater-se com o japonês Kanoa Igarashi, o francês Jeremy Flores e o peruano Miguel Tudela na primeira ronda do surf em Tóquio 2020, com Teresa Bonvalot no grupo da tetracampeã mundial norte-americana Carissa Moore.

O emparelhamento dos atletas apurados, dado a conhecer esta terça-feira pela Federação Internacional de Surf (ISA), coloca Bonvalot contra Moore, a peruana Daniella Rosas e a equatoriana Dominic Barona, enquanto Yolanda Sequeira se vai bater com a norte-americana Caroline Marks, vice-campeã mundial, além da costa-riquenha Leilani McGonagle e a neozelandesa Ella Williams.

A estreia da modalidade em Jogos Olímpicos tem como destaque John John Florence, dos Estados Unidos, regressado de uma lesão grave, e os dois primeiros pré-designados, os brasileiros Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, com os cinco primeiros ‘seeds’ a evitarem-se entre si nas primeiras ‘heats’.

O principal desafio, segundo o ‘ranking’, de ‘Kikas’, 17.º pré-designado, é Igarachi, japonês radicado em Portugal e quarto na hierarquia de Tóquio 2020, ainda por cima a surfar em casa.

No quadro feminino, Yolanda Sequeira entra como nona melhor ‘seed’, seguida de Teresa Bonvalot.

Os resultados obtidos na primeira fase influenciam ainda o ‘seeding’ dos ‘oitavos’, podendo os melhores da estreia evitar-se na terceira ronda.

Os dois primeiros de cada ‘poule’ avançam para a terceira ronda, os oitavos de final, com os últimos a disputarem a repescagem, em dois grupos de cinco, dos quais avançam seis dos 10 atletas nesta fase.

Portugal vai estar representado por 92 atletas, em 17 modalidades, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, que vão ser disputados entre 23 de julho e 8 de agosto, depois do adiamento por um ano, devido à pandemia de covid-19.