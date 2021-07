Já não vamos ter esta esquerda em Tóquio: Federer cancela ida aos Jogos Olímpicos

Roger Federer não vai estar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, anunciou o tenista esta terça-feira, nas redes sociais.

“Durante a época de relva, infelizmente experienciei um revés no meu joelho, e tive de aceitar que tenho de de retirar dos Jogos Olímpicos de Tóquio”, assim começa o texto do atleta suíço, que acaba de participar no torneio de Wimbledon.

“Estou muito desiludido, uma vez que tem sido uma honra e um ponto alto da minha carreira cada vez que represento a Suíça. Já comecei a reabilitação, na esperança de regressar à digressão no final deste verão. Desejo a toda a equipa suíça a melhor das sortes e vou estar a puxar muito por vocês de longe. Como sempre, Hopp Schwiz!”, acrescentou.

Roger Federer, o número 9 do ranking ATP, já falhara os Jogos Olímpicos 2016, no Rio de Janeiro, devido às lesões que o têm castigado nos últimos anos. O tenista tem 39 anos.

O tenista suíço participou nas edições do Jogos de 2000, 2004, 2008 e 2012. Em Pequim ganhou a medalha de ouro, mas quatro anos depois, em Londres, perdeu a final contra o britânico Andy Murray, que jogava em casa.