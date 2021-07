Primeiro caso de covid-19 detetado na Aldeia Olímpica em Tóquio

O comité organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020 informou, este sábado, da deteção do primeiro teste positivo para a covid-19 entre os residentes da Aldeia Olímpica, de acordo com a emissora pública japonesa, NHK.

De acordo com fontes consultadas pela "NHK", não se trata de um atleta.

Este é o primeiro positivo confirmado entre as equipas do complexo residencial localizado numa das ilhas artificiais da Baía de Tóquio, quando faltam seis dias para a cerimónia de abertura do evento, numa altura de ressurgimento de contágios na área da capital japonesa.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência de notícias France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.