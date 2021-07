AP leu a bola de cristal, diz que Portugal ganha quatro medalhas em Tóquio e que vamos ter um campeão olímpico

Previsões são apenas isso mesmo, previsões, mas as da Associated Press (AP) para os Jogos Olímpicos são bem simpáticas para Portugal.

A agência olhou para a bola de cristal e viu lá quatro medalhas para Portugal em Tóquio, uma de ouro e três de bronze. A AP acredita que o judoca Jorge Fonseca vai ser campeão olímpico nos -100kg e que na final até vai derrotar um atleta da casa, Aaron Wolf.

Quanto às restantes medalhas, diz a AP que uma será para Pedro Pablo Pichardo: a previsão é que seja bronze no triplo-salto, apesar do português até chegar a Tóquio com a melhor marca mundial do ano. Fernando Pimenta também aparece nos potenciais medalhados, com um bronze no K1 1000, na canoagem e a quarta medalha será a mais surpreendente, com a AP a prever que João Vieira será bronze nos 50 km marcha.

A concretizarem-se as apostas da AP, Portugal ganhará até mais medalhas do que as previstas pelo próprio Comité Olímpico de Portugal, que colocou a fasquia nas duas medalhas.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio começam a 23 de julho, com a cerimónia de abertura, e terminam a 8 de agosto.