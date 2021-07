Frederico Morais falha Jogos Olímpicos. Surfista testa positivo à covid-19

Frederico Morais é baixa na comitiva portuguesa dos Jogos Olímpicos de Tóquio depois de testar positivo à covid-19 antes de partir para a capital japonesa.

O surfista deveria ter viajado esta sexta-feira, mas um teste positivo acabou com o sonho do português em participar nos Jogos.

“As últimas 24 horas têm sido muito complicadas. Gerir a possibilidade de não poder comparecer nos Jogos Olímpicos foi talvez mais difícil do que ter a certeza. É com muita pena que anuncio que estou infetado com Covid-19 e por isso não poderei representar Portugal", disse Kikas, que está vacinado com as duas doses há mais de um mês.

"Tive todos os cuidados, estou completamente vacinado há mais de um mês, no entanto, acabei por contrair o vírus. Estou bem, sinto-me bem e vou cumprir o meu isolamento. Estarei a acompanhar todos os segundos da nossa seleção e tenho muito orgulho em fazer parte deste grupo que certamente representará Portugal da melhor forma", sublinhou ainda.

A participação portuguesa no surf olímpico fica agora a cargo de Teresa Bonvalot e de Yolanda Hopkins.