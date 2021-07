Perfil Olímpico. Maria Martins, a máquina de pista

O "click" foi sentido quando era ainda criança, por força de uma herança que lhe foi passada sobre rodas. Aos 16 anos, seguiu um caminho, mais embalada pela cabeça do que pelo coração.

Já subiu ao pódio em campeonatos do mundo, taças do mundo e campeonatos da Europa. Tóquio é o próximo destino: a viagem está a demorar mais um ano do que era suposto e, por isso, o curso para piloto de aviação comercial também teve de esperar.

As prioridades de Maria Martins levaram uma grande volta a meio de 2020, quando foi infetada pela covid-19. Um abalo psicológico que teve origem nas fraquezas físicas, pouco habituais para quem está no desporto de alto nível. Depois de recuperar da doença, descansou e voltou a pedalar sem limitações.

Maria Martins, mais conhecida como Táta, é a primeira ciclista portuguesa a ir à pista numas olimpíadas. Vai competir no velódromo de Izu, na disciplina de Omnium, uma prova de resistência com quatro corridas diferentes feitas num único dia.