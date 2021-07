Simone Biles e a sua grandeza já têm um emoji no Twitter

A grandeza também se vê assim. Não é só com as horas de treino, a camisola que pinga suor, os sacrifícios e os triunfos que chegam, acompanhados por troféus e medalhas que enchem vitrines em casa. A grandeza também pode ser ganhar um emoji numa rede social.

Simone Biles, que venceu quatro medalhas de ouro e uma de prata no Rio de Janeiro, é a primeira atleta olímpica a receber tal homenagem do Twitter, que, segundo a CNN, vai homenagear alguns atletas considerados gigantes nas suas modalidades.

O emoji é bem sugestivo e ilustrativo de como o mundo vê Simone Biles: trata-se de um bode ou cabra ginastas, com uma medalha de ouro ao pescoço, enquanto faz uma manobra. Aquele animal, em inglês, diz-se goat, uma sigla que significa “greatest of all time”. Ou seja, o melhor ou a melhor de todos os tempos.

Para aparecer o emoji no Twitter é necessário escrever as hashtags #SimoneBiles ou #Simone ao fazer uma publicação.

Segundo a CNN, a ginasta norte-americana, de 24 anos, é a primeira mulher a ser alvo de tal distinção, depois de Tom Brady e Patrick Mahomes terem merecido semelhante homenagem.