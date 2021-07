Tem 41 anos e estabeleceu um novo recorde olímpico no tiro: o ouro é do Irão

Kevin C. Cox

O Irão conquistou este sábado a primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com o atirador Javad Foroughi a subir ao lugar mais alto do pódio na prova de pistola de ar a 10 metros, com novo recorde olímpico.

Foroughi, de 41 anos, chegou aos 244,8 pontos na final e arrecadou o ouro, deixando o sérvio Damir Mikec (237,9) com a medalha de prata e o chinês Wei Pang (217,6) com o bronze.

O atirador iraniano conquistou a 22.ª medalha de ouro para o seu país na história dos Jogos Olímpicos e tornou-se o medalhado mais velho do Irão.