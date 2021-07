Os horários das provas dos atletas portugueses nas próximas horas

Hora portuguesa/atleta/modalidade:

22h30: Melanie Santos - final feminina do triatlo



1h24: Yolanda Hopkins - quartos-de-final do surf

3h00: Anri Egutidze - entra em prova no judo (-81 quilos)

4h00: Yu Fu - terceira ronda do torneio de ténis de mesa

4h05: Carolina João - vela (laser radial)

6h50: José Costa e José Lima - vela (49er)

7h00: Raquel Queirós - bicicleta de montanha (cross country)

9h00: Maria Caetano, Rodrigo Torres e João Torrão - dressage (equipas)

11h30: Marcos Freitas - oitavos-de-final do torneio de ténis de mesa

11h31: Ana Monteiro - natação (qualificação dos 200 metros mariposa)

12h21: José Lopes - natação (qualificação dos 800 metros livres)