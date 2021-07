Porque é que Caeleb Dressel está sem medalha nesta foto? Porque os campeões também se fazem de gestos

Ele pode levar para casa até sete medalhas, mas Caeleb Dressel sabe que tal só poderá acontecer with a little help from his friends. Porque quatro dessas possíveis medalhas virão de estafetas onde um homem, mesmo que rapidíssimo, nada pode sozinho. Esta segunda-feira, no Centro Aquático de Tóquio, a final dos 4x100 metros livres dava ao super-atleta norte-americano, aquele que dizem ser o mais próximo de Michael Phelps que por aí anda, a primeira hipótese de medalha.

Como normalmente acontece, a estafeta norte-americana apresenta um alinhamento diferente nas meias-finais, em que a qualificação está praticamente garantida. Tudo para poupar as grandes estrelas para a final. Caeleb Dressel ficou a descansar no domingo, na final substituiu Brook Curry e foi logo o primeiro a entrar na piscina com a stars and stripes na touca e sua grande tatuagem a desenhar-se em todo o braço esquerdo.

E, como seria de esperar, deixou os Estados Unidos já com avanço na primeira perna. Seguiram-se Blake Pieroni, Bowen Becker e Zach Apple. Nenhum deles é Dressel e por isso a vitória esteve longe de ser por larga margem, com Itália e Austrália a chegarem perto, mas a primeira medalha de ouro para o atleta da Florida estava garantida.

Nuns Jogos Olímpicos sem público, os pódios tornaram-se numa espécie de protocolo chato, sem picos de energia ou gente a vociferar hinos com toda a sua alma. Há demasiado silêncio, demasiado espaço vazio. Os nossos ouvidos não zunem com aquela acústica da emoção. Mas a classe vale tanto com milhares a ver ou sem ninguém nas bancadas. E na volta de honra, apenas para delegações e jornalistas verem, Caeleb Dressel mostrou que não é apenas um atleta de exceção: também é um rapaz cheio de classe.

Vendo Brook Curry nas bancadas, Dressel tirou a sua medalha de ouro do pescoço, aproximou-se do colega e deu-lhe a sua medalha. Afinal de contas, Curry é parte integrante daquele conjunto de homens, os mais rápidos a revezarem-se pelas piscinas olímpicas.

Tom Pennington/Getty

Todos os nadadores que participam nas estafetas, seja nas meias-finais ou nas finais, têm direito à sua medalha. Apesar de não ter subido ao pódio, Brook Curry receberia também o ouro, mas o gesto de Dressel passa a mensagem necessária: nenhum atleta de classe mundial ganha tudo o que ganha sem a ajuda de colegas, mesmo que estes sejam um pouquinho menos talentosos.

O restante percurso e fotos para a impresa foram feitos com apenas três medalhas, com Dressel de peito despido, mas provavelmente de alma grande.

Caeleb Dressel é o principal favorito ao ouro nos 50 livres, 100 livres e 100 mariposa. Poderá ainda participar em outras três estafetas, além da que já ganhou esta segunda-feira.