Sonho de Telma Monteiro em Tóquio acaba ao segundo combate. Portuguesa eliminada pela polaca Kowalczyk

Telma Monteiro está fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A portuguesa, medalha de bronze no Rio 2016, perdeu ao segundo combate nos -57kg, frente à polaca Julia Kowalczyk, depois de atingir os três castigos já no golden score. O que deu imediatamente ippon para a adversária.

Num longo combate, que durou mais de cinco minutos, os três castigos da portuguesa, 10.ª do ranking, chegaram todos já no tempo suplementar, os dois últimos com o juiz a considerar falso ataque.

Antes de perder com a 14.ª do ranking, Telma Monteiro tinha arrancado a competição com uma vitória frente à costa-marfinense Zouleiha Abzetta Dabonne em menos de dois minutos, com um ippon.