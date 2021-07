Simone Biles decide não participar no concurso completo individual de ginástica, o all-around

Simone Biles não vai participar na final do all-around feminino na quinta-feira, confirmou a federação norte-americana de ginástica, que diz que a atleta vai "focar-se na sua saúde mental".

"A Simone vai continuar a ser avaliada diariamente para determinar se vai ou não participar nas finais da próxima semana", diz USA Gymnastics, que sublinha ainda que apoia "com todo o coração a decisão" da atleta e "aplaude a sua coragem ao dar prioridade à saúde mental".

"A sua bravura mostra, de novo, que é um exemplo para todos", frisa ainda a federação. A ginasta ainda terá treinado hoje, mas decidiu não participar numa prova em que defendia o título olímpico conquistado no Rio.

Simone Biles decidiu não terminar a prova de equipas depois da primeira rotação, no salto. Sem a sua estrela maior, os Estados Unidos foram apenas prata. A atleta está qualificada para os quatro aparelhos: o salto e as barras assimétricas definem-se no dia 1 de agosto, o solo a 2 de agosto e a barra a 3 de agosto.