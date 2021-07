Alana Smith não chegou às medalhas no skate olímpico, mas provocou mudanças no mundo do desporto. É uma atleta não binária

As medalhas no torneio olímpico de skate já foram entregues, mas a competição continua a dar que falar.

No dia da final feminina, Momiji Nishiya, Rayssa Leal e Funa Nakayama roubaram todas as atenções ao vencerem as primeiras medalhas olímpicas da modalidade. Mas entre o grupo de atletas estava também Alana Smith, natural dos Estados Unidos, que orgulhosamente ergueu, durante a competição, o skate onde tinha escrito os pronomes “they/them”.

Smith anunciou recentemente a sua identidade não-binária, ou seja, que não se reconhece em nenhum dos géneros, seja a nível social ou biológico. E foi aos Jogos com um objetivo claro, que acabou por conquistar, ainda que tenha ficado fora do pódio.

“O meu objetivo ao entrar nisto era ser feliz e ser uma representação visual para humanos como eu”, lê-se, na conta do Instagram de Smith.

Além disso, considera que esta competição foi, para si, uma escolha entre a felicidade e a medalha. E escolheu a primeira.

“Escolhi a minha felicidade em vez da medalha. De tudo o que fiz, quis sair disto [participação nos Jogos Olímpicos] sabendo que fui eu e estava genuinamente a sorrir”, continua na mesma publicação.

A participação de Alana Smith acabou por gerar uma série de críticas aos comentadores da prova. É que, ainda que estivessem escritos no skate, nem sempre os pronomes corretos foram utilizados ao longo das transmissões.

O erro levou a uma onda de indignação nas redes sociais, que levaram a "NBC", o canal de televisão nos EUA que detém os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos que trocou os pronomes durante a prova, a emitir um pedido de desculpas em nome dos seus comentadores.

“A NBC Sports está empenhada em - e compreende a importância de - utilizar pronomes corretos para todos em todas as nossas plataformas. (...) Lamentamos este erro e pedimos desculpa Alana e todos os nossos telespetadores”, lê-se no comunicado.

O efeito “Alana Smith” alastra agora por diversos meios de comunicação, que começam a reconhecer a importância de não falhar nestas questões. Durante a transmissão da prova no canal brasileiro "Sportv", a comentadora e skater Karen Jonz informou os espetadores de que ela e os restantes comentadores estavam a pesquisar a forma correta de usar os pronomes, uma vez que Alana iria competir em seguida.

Smith pertence a um grupo de mais de 160 atletas da comunidade LGBTQ+ que competem nos Jogos Olímpicos deste ano, segundo avança a NBC News.