Jorge Fonseca cai nas meias-finais dos -100kg e vai disputar a medalha de bronze

Jorge Fonseca perdeu com o sul-coreano Guham Cho no combate de acesso à final olímpica dos -100kg e vai agora disputar a medalha de bronze, que a concretizar-se será a primeira da comitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

No próximo combate o adversário é o canadiano Shady Elnahas, 8.º do ranking, que na repescagem derrotou o isrelita Peter Paltchik.

Num combate equilibrado, o português aparentemente magoou a mão esquerda ainda nos primeiros momentos do combate e teve depois muitas dificuldades em atacar o adversário sul-coreano. O bicampeão mundial sofreria depois o waza-ari a apenas 18 segundos do final do duelo.

Depois de ficar isento na primeira ronda, Jorge Fonseca derrotou o belga Toma Nikiforov, atual campeão europeu, por ippon, em apenas 17 segundos de combate. De seguida bateu o russo Niiaz Iliasov, o seu carrasco no Europeu deste ano, num duelo que se prolongou até ao golden score e que o português venceu por waza-ari ao fim de 3.55 minutos no tempo complementar.