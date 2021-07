Jorge Fonseca é medalha de bronze em Tóquio

Jorge Fonseca conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio ao bater o canadiano Shady Elnahas, 8.º do ranking. É a 25.ª medalha para Portugal em Jogos Olímpicos. E também a terceira medalha do judo português em Jogos Olímpicos, depois das duas medalhas de bronze de Nuno Delgado (Sydney 2000) e Telma Monteiro (Rio 2016).

Fonseca bateu Elnahas com um waza-ari a faltarem 35 segundos do final do combate.

Depois de ficar isento na primeira ronda, Jorge Fonseca derrotou o belga Toma Nikiforov, atual campeão europeu, por ippon, em apenas 17 segundos de combate nos oitavos de final. De seguida bateu o russo Niiaz Iliasov, o seu carrasco no Europeu deste ano, num duelo que se prolongou até ao golden score e que o português venceu por waza-ari ao fim de 3.55 minutos no tempo complementar.

Perderia nas meias-finais frente ao sul-coreano Guham Cho, por waza-ari, o que o fez cair para a disputa da medalha de bronze.