Judo. Jorge Fonseca está nas meias-finais dos -100kg

Jorge Fonseca está nas meias-finais dos -100kg, depois de bater o russo Niiaz Iliasov nos quartos de final da categoria. O bicampeão mundial deverá voltar ao tatami do Budokan de Tóquio a partir das 17h locais, 9h de Lisboa.

Número dois do ranking, Fonseca vingou a derrota que Iliasov lhe impingiu nos Europeus de Lisboa, em abril, num combate duro, em que o português teve sempre mais iniciativa e o russo, tal como aconteceu em Lisboa, entrou mais na expectativa e a tentar resistir às pegas do português.

Ao final dos quatro minutos o duelo foi para o golden score, com Fonseca a vencer por waza-ari 3.55 minutos depois, após uma pega na manga esquerda do russo, número 7 do ranking, que antes tinha estado longos minutos a ser assistido.

Fonseca fica assim mais perto das medalhas. Depois de ficar isento na primeira ronda, o judoca porttuguês tinha arrancado a competição da melhor forma, ao bater Toma Nikiforov, o belga que é atual campeão da Europa, com um ippon quando combate tinha apenas 17 segundos.

Nas meias-finais, Jorge Fonseca vai enfrentar o sul-coreano Guham Cho, número seis mundial.