Judo. Patrícia Sampaio cai frente à campeã mundial

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio foi eliminada nos oitavos de final dos -78, ao perder frente a Anna-Maria Wagner, a alemã que é atual campeã mundial da categoria.

Sampaio, 18.ª do ranking, sofreu um waza-ari logo nos primeiros momentos do combate, perdendo depois por ippon à falta de 1:45 minutos, após novo waza-ari, num combate em que a alemã de 25 anos, 3.ª do ranking, pareceu sempre em controlo.

No primeiro combate, a judoca portuguesa de 22 anos tinha derrotado a venezuelana Karen Leon, número 33 mundial, por ippon.

Jorge Fonseca já está nos quartos de final e garantiu pelo menos a ida às repescagens.