Sete cirurgias depois, as lágrimas e mais um bronze: Mayra Aguiar é a primeira brasileira com três medalhas em desportos individuais

Nunca uma brasileira havia ganhado três medalhas olímpicas em desportos individuais. Mayra Aguiar, uma judoca de 29 anos, conquistou esta quinta-feira o bronze no judo, na categoria -78kg, transformando-se assim na primeira mulher a conseguir três pódios em desportos individuais.

Aguiar já havia conquistado o bronze, na mesma categoria, nos Jogos Olímpicos de Londres e Rio de Janeiro, em 2012 e 2016.

Na hora de desabafar, de dizer o que lhe vai na alma, lembrou as sete cirurgias a que foi sujeita durante a carreira, a última delas em outubro de 2020, depois de uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante a Missão Europa, em Portugal, que deixou tudo no campo da incerteza.

Mas ela voltou, mordeu o bronze outra vez e, descarregando tudo, chorou. Chorou como já havia chorado quando acabou o derradeiro combate que lhe deu mais uma medalha.

Chris Graythen

"Não consigo falar, estou emocionada, foi a conquista mais importante para mim. Foram difíceis os últimos tempos para mim, tem que superar, superar de novo e de novo. Não aguentava mais fazer cirurgia, ainda mais no momento em que vivemos, tive medo e angústia, mas continuei. Dar o nosso melhor vale a pena", disse a atleta no fim da sua participação, aos microfones do canal brasileiro Sportv.

A japonesa Shori Hamada conquistou o ouro, enquanto a francesa Madeleine Malonga segurou a prata. A alemã Anna-Maria Wagner recebeu o outro bronze.

A medalha de Mayra Aguiar foi a sexta do Brasil nos Jogos Olímpicos, horas antes de Rebeca Andrade conquistar a prata no all-around de ginástica.