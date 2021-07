Judoca Rochele Nunes termina em 9º lugar em +78kg ao perder no segundo combate com líder mundial

A judoca portuguesa Rochele Nunes terminou esta madrugada os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 em nono lugar na categoria de +78 kg, depois de perder com a cubana Idalys Ortiz, no seu segundo combate no Nippon Budokan.

Diante de Ortiz, líder mundial e múltipla medalhada em Jogos Olímpicos, com ouro em Londres 2012, prata no Rio 2016 e bronze em Pequim 2008, Rochele Nunes perdeu já aos 1.58 minutos do 'golden score', prolongamento do combate, por waza-ari.

Na primeira ronda, a judoca portuguesa, 11.ª do mundo, tinha vencido a porto-riquenha Melissa Mojica, 23.ª, ao pontuar com um waza-ari a cerca ade 16 segundos do final.