Liliana Cá na final do lançamento do disco

A portuguesa Liliana Cá apurou-se este sábado para a final do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao conseguir 62,85 metros no segundo ensaio, conseguindo o oitavo lugar na qualificação.

A lançadora natural do Barreiro, de 34 anos, começou o Grupo B do concurso com 57,70, prosseguindo com 62,85 e um ‘nulo’, assegurando um lugar entre as 12 que vão à final, marcada para segunda-feira, às 20:00 locais (12:00 em Lisboa).

A estreante em Jogos Olímpicos chegou a Tóquio 2020 com a 12.ª melhor marca mundial do ano, com os 66,40 do recorde nacional alcançado em Leiria, em 6 de março último.

Antes, Irina Rodrigues não foi além de 57,03 metros na qualificação e falhou a final, ficando no 25.º lugar, na primeira vez que estiveram duas portuguesas no concurso de lançamento do peso dos Jogos Olímpicos.

Irina Rodrigues cumpriu a sua terceira presença olímpica, depois de ter sido 32.ª em Londres 2012 e desistido no Rio2016, devido a uma fratura do perónio, já na Aldeia Olímpica.