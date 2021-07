Simone Biles não vai às finais de salto e paralelas assimétricas

Simone Biles decidiu não participar nas finais de salto e paralelas assimétricas, que vão decorrer no domingo, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O anúncio foi feito pela USA Gymnastics.

"Depois de consultar a equipa médica, Simone Biles decidiu desistir das finais de salto e paralelas assimétricas. Ela vai continuar a ser avaliada diariamente para determinar se compete nas finais de solo e trave", pode ler-se no comunicado.

A norte-americana já tinha abdicado da final do concurso completo individual. A final de solo disputa-se na segunda-feira e a de trave na terça-feira.

"Continuamos impressionados com a Simone, que continua a lidar com esta situação com coragem e graciosidade, e com todos os atletas que deram um passo em frentes nestas circunstâncias excecionais", diz ainda a federação norte-americana de ginástica.