Seleção nacional de andebol perde com o Japão e está fora do torneio olímpico

Más notícias logo pela manhã de domingo em Tóquio, com a seleção nacional de andebol a somar mais uma derrota no torneio olímpico, agora com o anfitrião Japão, por 31-30, despedindo-se assim dos Jogos Olímpicos.

Depois de uma primeira parte em que chegou a estar a perder por três golos - chegou ao intervalo a perder por 16-14 -, Portugal recuperou na 2.ª parte, também graças à grande exibição do guardião Humberto Gomes, que chegou a manter a sua baliza fechada por mais de oito minutos, numa altura em que Portugal passou para a frente.

Vantagem de dois golos que não conseguiu segurar: uma exclusão na reta final obrigou Paulo Pereira a arriscar, jogando sem guarda-redes, situação que os nipónicos aproveitaram para passar para a frente praticamente à entrada do último minuto.

Rui Silva, João Ferraz, António Areia e André Gomes, cada um com quatro golos, foram os melhores marcadores de Portugal.

Com apenas uma vitória no Grupo B, a seleção nacional fica assim fora dos quartos de final.