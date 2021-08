Tóquio 2020: Presidente telefonou a Patrícia Mamona para a felicitar pela medalha de prata

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou hoje a Patrícia Mamona para a felicitar por "mais um triunfo por Portugal" com a conquista da medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

"O Presidente da República felicita a atleta Patrícia Mamona por mais um triunfo por Portugal", disse, numa declaração à Lusa, a partir de São Paulo, Brasil, onde se encontra em visita.

Patrícia Mamona conquistou hoje a medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).