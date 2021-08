Tóquio 2020. António Costa elogia Patrícia Mamona: “Uma prova incrível, um novo recorde nacional e mais uma demonstração de superação”

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje Patrícia Mamona pela conquista da medalha de prata no triplo salto dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, referindo que a atleta deu um exemplo de "enorme superação".

"Felicito a atleta Patrícia Mamona pela medalha de prata em Tóquio2020 no triplo salto. Uma prova incrível, um novo recorde nacional e mais uma demonstração de enorme superação. Um resultado que muito nos orgulha e que dá a Portugal a segunda medalha nestes Jogos Olímpicos. Parabéns!", refere António Costa numa mensagem na rede social Twitter.

Patrícia Mamona conquistou hoje a medalha de prata no triplo salto em Tóquio, ao conseguir 15,01 metros, novo recorde nacional, arrebatando a segunda medalha por atletas portugueses depois do bronze do judoca Jorge Fonseca (-100 kg).

Patrícia Mamona, de 32 anos, só foi batida pela venezuelana Yulimar Rojas, bicampeã do mundo, com 15,67 metros, novo recorde do mundo. No terceiro lugar ficou a espanhola Ana Peleteiro, com 14,87.

Também o gabinete do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, enalteceu nas redes sociais o feito da atleta do Sporting.

"Muitos parabéns, Patrícia, pela tua fantástica medalha de prata e pela tua enorme marca que é recorde nacional! É com um gigante orgulho e com uma imensa alegria que celebramos esta tua grande conquista! A cada triplo salto fazes o país vibrar e sonhar contigo", refere.