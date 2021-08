Canoagem: Fernando Pimenta e Teresa Portela já estão nas meias-finais

Fernando Pimenta e Teresa Portela apenas tiveram de entrar uma vez na pista do Sea Forest Waterway de Tóquio, onde decorrem as provas olímpicas da canoagem de velocidade.

O atleta de Ponte de Lima não teve dificuldades nas eliminatórias do K1 1000, liderando do início ao fim a 3.ª série, o que lhe deu a passagem direta para as meias-finais, sem necessidade de ir aos quartos de final - passam diretamente os dois melhores de cada série.

Já Teresa Portela foi 2.ª na sua série do K1 200, apenas atrás da chinesa Mengdie Yin. Joana Vasconcelos foi 5.ª na sua série na mesma distância e terá de passar pelos quartos de final para reservar um lugar nas meias.

A regata de acesso à final olímpica do K1 200 feminino disputa-se na terça-feira às 9h30 de Tóquio (1h30 de Lisboa), com a final marcada para as 11h30 locais (3h30 de Lisboa). Já as meias-finais do K1 1000 arrancam às 10h japonesas (2h de Lisboa) e a final às 12h13 (4h13).