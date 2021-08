Terça-feira há Biles nos Jogos Olímpicos. Ginasta decide participar na final da trave

Afinal, ainda poderemos vir a ter Simone Biles a competir nestes Jogos Olímpicos. A USA Gymnastics anunciou esta segunda-feira que a ginasta vai estar na final da trave, que se disputa durante a tarde de terça-feira em Tóquio.

"Estamos muito entusiasmados por confirmar que vamos ter duas atletas norte-americanas na final da trave - Suni Lee e Simone Biles. Mal podemos esperar por vê-las as duas", pode ler-se num tweet da federação de ginástica dos Estados Unidos.

Esta era a última oportunidade para Biles competir em Tóquio, depois de ter optado por não estar nas final do all-around, do salto, do solo e paralelas assimétricas.

No Rio de Janeiro, a trave foi um dos aparelhos em que não ganhou o ouro, tendo sido bronze.